Mayra Cardi sobre Arthur Aguiar: "Cada segundo é uma descoberta nova"

Mayra Cardi fez mais um desabafo nas redes sociais. Mayra foi ao seus Stories no Instagram na noite de quarta-feira, 8, e disse que "cada segundo é uma surpresa" durante a conturbada separação de Arthur Aguiar.

"Parece que eu estou morando dentro do c* do furacão", disse a influenciadora fitness. "Vocês não estão entendendo. Cada segundo é uma surpresa, uma descoberta nova. Tem horas que eu passo a mão no rosto e falo ‘cara, vou acordar e vai ser um pesadelo'. E aí não é. É minha vida mesmo".

Ela revelou que está descobrindo coisas novas sobre o ex-marido pela web.

"Cada segundo da minha vida é uma descoberta nova, uma novidade nova. A internet é maravilhosa. As pessoas são incríveis, elas me atualizam de umas coisas que nunca imaginei na vida serem reais. É cada coisa que recebo, cada print, cada história, que é triste, de verdade".