Meghan Markle tenta impedir jornal de expor amigas publicamente

"A Associated Newspapers, proprietária do Daily Mail e do Mail On Sunday, ameaça publicar os nomes de cinco mulheres - cinco cidadãs privadas - que fizeram uma escolha por conta própria para falar anonimamente com um meio de comunicação americano há mais de um ano atrás, para me defender do comportamento de bullying da mídia britânica", escreveu a duquesa de Sussex em uma declaração de testemunha obtida pelo E! News.

"Essas cinco mulheres não estão em julgamento, e nem eu. A editora do Mail On Sunday é que está em julgamento. É essa editora que agiu ilegalmente e está tentando fugir da responsabilidade; criar um circo e distrair a partir do ponto deste caso - que o Mail On Sunday publicou ilegalmente minha carta particular".

A ex-atriz de Suits descreveu cada mulher como "uma cidadã privada" e "jovem mãe" que "tem direitos básicos de privacidade".

"Tanto o Mail on Sunday e o sistema da corte têm os nomes delas em uma agenda confidencial, mas para o Mail On Sunday expor seus nomes em domínio público não há outro motivo além de ser uma isca de cliques e um ganho comercial, que é cruel e representa uma ameaça ao bem-estar emocional e mental delas", ela escreveu.

"O Mail On Sunday está fazendo um jogo de mídia com vidas reais. Eu respeitosamente peço à corte para tratar o caso como jurídico com a sensibilidade que merece, e impeça que a editora do Mail On Sunday quebre precedente e abuse do processo legal identificando esses indivíduos anônimos—um privilégio que esses jornais de fato confiam para proteger suas fontes não identificadas".