Aricia Silva desabafa sobre polêmica com Arthur Aguiar e Mayra Cardi

Aricia Silva, que teve a vida exposta por Mayra Cardi, decidiu abrir o jogo sobre seu relacionamento com Arthur Aguiar. Aricia teve o nome envolvido por Mayra na conturbada separação e deu sua opinião sobre o assunto.

Para quem não sabe, a ex-panicat foi apontada como amante pela influenciadora fitness e expôs uma suposta prova de infidelidade do ator.

"Quero esclarecer para o Brasil que não sou uma mentirosa, contrapondo qualquer ideia de que fui ‘desmascarada' quando Mayra expôs provas de que estive com o Arthur no Rio agora no mês de junho", disse Aricia ao UOL.

"Não tenho caso com o Arthur desde 2018; e o vídeo que estava circulando onde eu falava de uma relação que eu tinha antes de entrar na Fazenda não era com Arthur. E sim com o meu namorado na época".