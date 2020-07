Naya Rivera está desaparecida após filho ser encontrado sozinho em barco

Naya Rivera, estrela de Glee, está desaparecida após autoridades de Ventura, na Califórnia, encontrarem seu filho, Josey Dorsey, sozinho em barco, no meio do Lago Piru, nessa quarta-feira, 8. Segundo o repórter da NBC4 L.A., Robert Kovacik, uma procura por Naya teve início na quarta à tarde após a atriz não devolver o transporte alugado dentro do limite de três horas.

Segundo a reportagem da NBC4 L.A. o xerife do condado de Ventura revelou que Naya alugou o barco para uma tarde de nado, mas nunca saiu da água com o filho. Josey usava um colete salva-vidas, mas presume-se que Naya não estava com a proteção, já que um colete de tamanho adulto foi encontrado no barco.

O capitão Eric Buschow, xerife do Condado de Ventura, disse ao The Los Angeles Times que os investigadores chegaram ao local às 16h40 e encontraram uma criança "ilesa", mas que estava à procura de sua mãe, que não foi identificada imediatamente. "Ele estava bem de saúde. A família passa por um período muito traumático nesse momento", contou Eric.