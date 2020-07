Saiba mais sobre Lais Ribeiro, apresentadora do Born to Fashion

Após ser retratada pelos maiores fotógrafos do ramo, Lais passou a integrar, em 2010, o time da Victoria's Secret. Já em 2015, a maravilhosa foi consagrada única brasileira entre as "Newest Angels", porta-vozes oficiais da grife de lingeries, e uma das modelos mais sexy do mundo pela Models.com.

Atualmente, a mamãe de Alexandre, de 11 anos, possui mais de dois milhões de seguidores no Instagram e é embaixadora mundial da Bottletop, uma iniciativa beneficente que emprega mulheres artesãs do Brasil e da África, para produzir manualmente acessórios feitos com material reciclável.

Alguém ainda tem dúvida de que nosso novo reality show será um sucesso com essa beldade? Então não perca a estreia de Born to Fashion no dia 13 de agosto, às 22h, só no Canal E!.