Saiba mais sobre a sósia de Anitta do clipe de Ludmilla

A modelo e aspirante a atriz tem 18 anos e, realmente, impressiona com os seus cliques nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, a musa já conta com mais de 40 mil seguidores. Uau!

Natural do Rio de Janeiro, ela, que garante nunca ter feito cirurgias plásticas para se parecer com a cantora, ainda esbanja beleza em fotos para a MYKANA, marca de biquínis que possui com a irmã.

"Eu ganhei alguns seguidores", revelou Luiza ao programa Se Joga. "Todo mundo está me recebendo com muito carinho. Estou pensando em continuar porque todo mundo é muito fofo comigo. Tenho alguns haters. Felizmente é a minoria, mas não levo para o coração. Aceito tudo numa boa".