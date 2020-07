Kanye West revela que teve coronavírus e detalha objetivos na presidência

Kanye West, que anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, fez várias revelações em entrevista à Forbes. Além de detalhar seus objetivos como presidente, Kanye ainda admitiu que já teve coronavírus.

Mais especificamente, em vez de concorrer como democrata ou republicano, Kanye passaria sob a nova bandeira do que chamou de "Partido do aniversário".

"Porque quando nós ganharmos, será o aniversário de todo mundo", disse ele.

Segundo o rapper, ele já pensava em comandar seu país desde 2015. "Foi quando me ofereceram o Michael Jackson Video Vanguard Awards, na MTV. Eu me lembro de estar na casa da minha sogra [Kris Jenner], porque minha casa estava em reforma, ela me chama de 'filho' e eu a chamo de 'mãe'. Eu estava no chuveiro pensando, eu escrevo raps no banho. Ocorreu-me dizer, 'Você vai concorrer a presidente' e eu comecei a rir histericamente, eu pensei, isso é o melhor, eu vou sair e eles vão pensar que eu vou fazer essas músicas para o entretenimento, quão fraudulentas são as premiações, e então dizer que eu sou presdiente. E eu dei risada no chuveiro, eu não sei por quanto tempo, mas esse momento me ocorreu".

