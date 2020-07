Polêmica sobre affairs de Arthur Aguiar gera memes na web

Arthur Aguiar deu o que falar na última semana após ter seus romances revividos na web. A polêmica começou após Arthur ser acusado de traição pela ex-esposa Mayra Cardi.

Segundo a life coach, o ator a traiu 16 vezes e foi abusivo durante a relação. Os depoimentos de Mayra fizeram com que o público começasse a questionar outros affairs famosos de Arthur, que incluem Giovanna Lancellotti, Bianca Andrade, Pérola Faria, Lua Blanco e Alice Wegmann. Giovanna inclusive veio a público se pronunciar sobre seu namoro com o ex ator de Rebelde e revelou que "não tem nemenergia pra reviver feridas já cicatrizadas há anos".

Após a quantidade de casos do ator ser exposta na web, a internet que nunca perdoa, acabou criando milhares de memes, incluindo posts de famosos. Confira abaixo: