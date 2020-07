Letícia Almeida e Bruno Daltro revelam rotina após chegada de Maria Teresa

Letícia Almeida e Bruno Daltro estão pra lá de felizes com a chegada de Maria Teresa! Letícia e Bruno celebram nesta quarta-feira, 8, dois meses da filha e revelaram como tem sido a rotina desde então.

"A Maria Teresa tem passado muito bem, graças a Deus", revelou a atriz, que também é mãe de Maria Madalena, de dois anos. "Não teve cólica, dorme e mama bem. Nossa rotina tem sido bem saudável, principalmente para a Madalena, que agora dorme muito bem à noite. Aliás, a Madalena está radiante com a irmãzinha".

E mesmo com duas pequenas em casa, Letícia encontra tempo para se dedicar ao seu canal no YouTube, do qual já conta com quase 50 mil inscritos.

"Quem produz toda parte de edição e gravação é o Hugo Barbiere, fotógrafo e Filmmaker e meu amigo há muito tempo. Já as ideias são misturadas, gravamos juntos e já estamos pensando nos próximos temas! O retorno está bem legal, já temos mais de 30 mil inscritos e os comentários são incríveis!".