Marcela McGowan revela que já se relacionou com pessoas transexuais

Marcela McGowan, ex-participante do Big Brother Brasil 20, se abriu sobre sua sexualidade. Em vídeo no canal de Bianca Andrade no YouTube, Marcela contou que já se relacionou com pessoas transexuais.

Após Boca Rosa se assumir pansexual, a médica decidiu abordar o assunto e explicar as diferenças entre bissexualidade e pansexualidade.

"A gente é de uma sociedade que a gente chama de heteronormativa, então a norma é ser heterossexual. Quando a gente foge disso as pessoas já começam a estranhar. Quando a gente foge do binarismo, que é 'gosto de homem e gosto de mulher', aí as pessoas têm dificuldade de entender".