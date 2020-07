Rob Kardashian curte festa com amigos após retorno às redes sociais

Rob Kardashian está oficialmente de volta às redes sociais. Após celebrar aniversário de Khloé Kardashian, Rob curtiu o feriado de 4 de julho com amigos.

Nessa terça-feira, 7, a estrela de KUWTK publicou foto na qual aparece sorridente em uma cabine. No clique ele está ao lado da modelo australiana e cantora Parnia Porsche, do amigo de Tristan Thompson, Savas Oguz e mais um amigo, que mostram o dedo do meio para a câmera. Na legenda ele escreveu: "8701 (usher voice)".

As aparições de Rob estão fazendo a alegria dos fãs, já que ele costuma ser privado quanto sua vida pessoal. Apesar de preservar a filha Dream Kardashian, no início da semana ele postou uma foto rara da herdeira. O ex de Blac Chyna também apareceu em post da irmã Khloé.