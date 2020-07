Gabi Martins surge com mesmo moletom de Gui Napolitano e anima fãs

Gabi Martins e Guilherme Napolitano deixaram os fãs animados! Mesmo após o fim do romance, Gabi deu esperança aos admiradores do casal ao surgir com o mesmo moletom que Gui usou há alguns dias.

Na noite de terça-feira, 8, a cantora celebrou os oito milhões de seguidores no Instagram e postou uma selfie nos Stories com um moletom rosa.

E, com isso, os fãs mais atentos notaram que o modelo havia publicado uma foto com a mesma peça, há dois dias, na rede social.

Não demorou muito para que os internautas se empolgassem e sonharem com a volta do casal GuiBi.