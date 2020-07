Thandie Newton diz que trabalhar com Tom Cruise foi um "pesadelo"

Thandie Newton, estrela de Westworld, falou sobre sua experiência com Tom Cruise, no filme Missão Impossível 2. Em entrevista à Vulture, Thandie contou que trabalhar com Tom foi um "pesadelo".

"Eu estava com tanto medo do Tom. Ele é um indivíduo muito dominante. Ele tenta muito ser uma pessoa legal. Mas a pressão. Ele a assume muito. E eu acho que ele tem esse senso que somente ele pode fazer tudo da melhor maneira possível", contou ela.

A atriz então descreveu uma noite em que eles estavam filmando uma cena juntos. Segundo ela, "Tom não estava feliz com o que eu estava fazendo porque eu tinha as piores falas".

"Nós filmamos a cena inteira com eu sendo ele—porque, acredite, eu sabia as falas—e ele sendo eu. E foi a coisa mais inútil... eu não consigo pensar em nada menos revelador. Apenas me empurrou ainda mais para um lugar de terror e insegurança. Foi uma verdadeira vergonha. E abençoe ele. E eu realmente quero abençoá-lo, porque ele estava tentando o seu melhor".

"Eu me lembro de ter ligado para Jonathan Demme. Eu descrevi a noite para ele: 'Um pesadelo'", revelou.