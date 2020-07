Mayra Cardi vai lançar reality show filmado em sua casa

"Por isso tive a ideia de adotar um convidado por semana para mudar a vida dele com a ajuda da minha equipe de médicos, nutricionistas, psicólogos, etc. Quero transformar a vida das pessoas", revelou a influencer, que já negocia com plataformas de streaming para a transmissão do reality.

A atração vai se chamar "Adotada" e as gravações devem ter início em agosto ou setembro.

A coach ainda contou que o primeiro convidado será o jornalista Leo Dias, a quem Mayra fez diversas revelações sobre o fim de seu casamento. "Não existe pessoa melhor para a estreia de um reality sobre vivência de transformação. Ele é um livro aberto como eu, ele não esconde nada de ninguém, um comunicador sensacional e é uma pessoa em constante mudança. O Leo é muito aberto, muito disposto. É match perfeito porque eu e ele estamos sempre abertos a nossa melhor versão".