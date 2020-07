Recomendado para você : Tudo o que sabemos sobre a série derivada de Game of Thrones, House of Dragons

Game of Thrones acabou após a sua oitava temporada e deixou os fãs morrendo de saudade! Porém, para a felicidade de todos, a HBO anunciou que a série vai ganhar uma produção derivada: House of the Dragon.

Porém, como sabemos que ela provavelmente chegará só em 2022, fizemos um vídeo falando mais sobre o roteiro para você já saber o que esperar. Assista acima!