Manu Gavassi fala pela primeira vez sobre término com Igor Carvalho

Manu Gavassi se pronunciou sobre o fim de seu namoro com Igor Carvalho. Na tarde desta terça-feira, 7, Manu respondeu a uma internauta no Instagram que a questionou se ainda era amiga de Igor.

"Você continua amiga do Igor? Acho a relação de vocês muito bonita e acima de qualquer namoro", mandou a seguidora na rede social.

E, então, a ex-BBB deu a sua resposta. "Muito, muito mesmo. A gente tem uma amizade e amor que vão além de qualquer relacionamento amoroso. Sou muito grata a isso", disse a cantora.

Para quem não se lembra, Manu pediu Igor em namoro enquanto estava dentro do Big Brother Brasil 20. Ela soube que o pedido foi aceito após o fim do reality show global, do qual ficou em terceiro lugar.