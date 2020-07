Entenda a polêmica sobre a vida amorosa de Arthur Aguiar

Segundo Leo, o ator namorava Pérola Faria e Lua Blanco ao mesmo tempo na época de Rebelde, da Record, em 2011. Pérola, por sua vez, disse que decidiu terminar o breve relacionamento após a descoberta, o que causou certo desconforto durante as gravações da novela.

Arthur, então, teria traído Lua com Alice Wegmann, que se pronunciou sobre o caso, negando a suposta traição. Alice teria sido traída com Giovanna Lancellotti, que, por sua vez, teria descoberto a infidelidade do ex com Bruna Marquezine.