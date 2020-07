Recomendado para você : Arthur Aguiar se encontra com filha após polêmicas

Arthur Aguiar, que confirmou romance com Boca Rosa, se reencontrou com filha após polêmicas. Através do Instagram, Arthur postou vídeo com Sophia, fruto da relação com Mayra Cardi.

Nas imagens, o ator surge de máscara com a filha no colo, enquanto ela come uma maçã.

"Olha quem está aqui! Bom dia pro pessoal. Passando aqui só pra desejar uma semana boa e bom dia com essa princesa aqui", disse o ator.

Nos último dias, Arthur teve seu nome envolvido em várias polêmicas. Tudo teve início após Mayra Cardi acusá-lo de traições e de ter sido abusivo em seu casamento.