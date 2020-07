Kourtney Kardashian diz estar "livre" depois da experiência "tóxica" em KUWTK

E parece que Kourtney adotou essa nova filosofia, já que fez questão de escrever à mão a própria chamada desta recém-lançada capa. "O poder de se recuperar. Kourtney Kardashian se liberta", informa a revista.

No entanto, de acordo com a publicação, a musa deixou claro que está agradecida pelo tempo que passou no programa e pela vida que é proporcionada a si mesma e aos seus filhos, frutos de seu antigo relacionamento com Scott Disick.