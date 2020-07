Estrela da Disney, Sebastián Athie, morre aos 24 anos

View this post on Instagram

Miro las fotos, los mensajes y no entiendo que te haya tocado a vos! Que impotencia y tristeza siento, como duele, tantos proyectos y las ganas de vivir que transmitias, eras un apasionado de la Vida y te quedaba mucho todavía, porque? Me cuesta procesarlo, no puedo despedirte amigo, aparentemente este mundo no estaba preparado para personas tan especiales como vos.Tu sonrisa, tus consejos, nuestras charlas infinitas,fotos, viajes, canciones y todo lo que nos enseñaste nos va ayudar a salir adelante,y tenemos que salir adelante POR VOS, porque se que te molestaría mucho vernos así,pero que cachetada enorme nos diste amigo, va a ser un proceso largo! Buen viaje Sebichi, no te imaginas lo que te extraño, ya nos volveremos a encontrar! Dejaste una huella enorme que nos va a marcar a todos los pelados y a todos los que te conocen para toda la vida! Sos el hermano que Elegí! Descansa en paz amigo que acá vas a seguir iluminando con tu talento y tu arte para siempre! 💚🙏🏽✨🚀