Nego do Borel passa por cirurgia após acidente de moto: "Renasci"

Nego do Borel, que está em confronto com os pais da noiva Duda Reis, sofreu acidente de moto nessa segunda-feira, 6, dentro de seu condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Através do Instagram, Nego do Borel contou que "renasceu" após o susto.

O funkeiro teve que passar por uma cirurgia no pé esquerdo, mas já teve alta nesta terça-feira, 7. "Na semana do meu aniversário; posso dizer que eu renasci. Nem sempre entendemos o que Deus quer, mas não precisamos entender, precisamos confiar. Recebi uma segunda chance de vida", escreveu ele.

"Precisamos fazer uma leve operação no pé esquerdo que correu muito bem e que já já vai me deixar 100%! Deus é bom o tempo todo, estou vindo tranquilizar vocês e dizer que agora é hora de me cuidar e de me voltar pro que mais importa: o divino".