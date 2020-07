Recomendado para você : Scott Disick e Sofia Richie se encontram um mês após término

Scott Disick e Sofia Richie, foram flagrados juntos um mês após término. Scott e Sofia, curtiram o feriado de 4 de julho, em Malibu, na Califórnia.

A estrela de KUWTK e a filha de Lionel Richie, que usava máscara devido à pandemia do coronavírus, foram fotogrados enquanto caminhavam pela praia.

No fim de maio o E! News confirmou que o ex de Kourtney Kardashian e a modelo terminaram a relação após 3 anos juntos. Apesar disso, eles ainda mantiveram contato: "Eles estão tecnicamente 'separados' mas Sofia tem estado em contato com Scott", uma fonte disse na época.

A fonte ainda contou que não houve "uma briga ou nem aconteceu algo ruim entre eles", mas Sofia simplesmente queria "fazer suas coisas" enquanto Scott "cuidava de sua saúde". No início de maio, Scott, que tem três filhos com Kourt, entrou na reabilitação para trabalhar seus "traumas passados", mas deixou o local após uma foto sua ser vazada.