Born to Fashion, novo reality do canal E!, em números

O Born to Fashion, novo reality show do Canal E!, está chegando! A atração, comandada por Lais Ribeiro, chega na sua TV no dia 13 de agosto, às 22h, e promete lacrar no cenário da moda com muita diversidade.

O novo programa vai mostrar a trajetória de mulheres transexuais em busca de sua carreira como modelo. E para isso, além de nossa Angel, elas vão contar com um time de especialistas que vão deixa-las prontas para enfrentar qualquer obstáculo no trabalho.

E para fazer o aquecimento até o grande dia, que tal conferirmos os números do reality? Veja abaixo: