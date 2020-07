Recomendado para você : Bruna Marquezine diz que boato sobre Arthur Aguiar prejudicou namoro com Neymar

Bruna Marquezine se viu envolvida em mais uma polêmica nas redes sociais e decidiu esclarecer tudo. Depois de ver seu nome exposto na vida amorosa de Arthur Aguiar, Bruna foi ao Twitter para comentar o assunto.

Primeiro, a atriz desmentiu diversas vezes que teria ficado com o ator, após Leo Dias, do Metrópoles, alegar com quem ele teria se envolvido no passado.

Mas, além disso, a musa revelou que os boatos rolaram na época das gravações da novela Em Família, em 2014, e prejudicaram seu namoro com Neymar.

Bruna foi chamada de "sonsa" por negar o envolvimento com Arthur e ela deu sua resposta na rede social.

"Sonsa não. Eu namorava e essa palhaçada me causou um grande problema na época. Eu fiquei mega mal. Minha última preocupação era me ‘pronunciar'".