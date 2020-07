Recomendado para você : Gabi Brandt antecipa chá revelação e revela sexo do segundo filho

Gabi Brandt fez a alegria dos fãs no final de semana! No sábado, 4, Gabi fez o chá revelação do seu segundo bebê e revelou se terá menina ou menino.

A influenciadora revelou no Instagram que recebeu o resultado do teste de sexo mais cedo que o previsto e decidiu fazer uma celebração improvisada.

"Passei o dia na maior correria do mundo... Ontem fomos comprar coisa para a casa nova. O resultado do exame estava programado sair no dia 9, mas saiu antes. E agora, quem disse que consigo ficar até o dia 10 sem saber? Pensei: ‘Quer saber? Vamos fazer um chá só nosso, com umas bexiguinhas e pronto'. Minha mãe comprou tudo de manhã", explicou a musa nos Stories.