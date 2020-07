Giovanna Lancellotti sobre namoro com Arthur Aguiar: "Feridas cicatrizadas"

Em seguida, a atriz também escreveu o seguinte tweet: "O silêncio é a melhor resposta", e recebeu comentário de internauta.

"Vai ficar em silêncio porque ficou com o Arthur quando ele estava com a Alice [Wegmann]", disse a usuária da rede.

Em resposta, Giovanna desmentiu os rumores: "É a última coisa que vou falar sobre isso. Eu NUNCA fiquei com QUALQUER homem que estivesse comprometido no momento. Ok? Meu relacionamento começou 1 mês após o último término dele (é o que foi me dito). C H E G A".