Arthur Aguiar confirma ter ficado com Bianca Andrade

Arthur Aguiar, que se envolveu em diversas polêmicas sobre seus relacionamentos, esclareceu os boatos de affair com Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. Segundo Arthur, ele ficou duas vezes com a blogueira.

Em carta escrita ao colunista Leo Dias, o ator revelou: "Eu fiquei com ela 2 vezes na vida, ANTES de conhecer a Mayra. Eu não tive um relacionamento com ela. Não tínhamos nada. Ficamos 2 vezes".

Aguiar também quis deixar claro que ele não traiu a ex com Boca Rosa. "Portanto, não houve e nem teria como haver traição. Quando eu conheci a Mayra, eu nunca mais vi ou falei com a Bianca".