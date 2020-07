Recomendado para você : Bruna Marquezine confirma que ficou com Tiago Iorc e explica

O final de semana foi agitado para Bruna Marquezine na redes sociais depois de Leo Dias divulgar uma lista de pessoas com quem Arthur Aguiar se envolveu ao longo da vida. A atriz usou as redes sociais para negar o boato e discutiu com o colunista, explicando que era mentira. No entanto, a internet ficou em polvorosa e Bruna acabou respondendo uma seguidora e até o nome de Tiago Iorc apareceu.

"Ficou com o Tiago Iorc quando ele estava com a Isabelle Drummond. Pode separar um parágrafo só para isso", disse uma seguidora. "Fiquei com o Tiago, sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem. Não ficamos na época do clipe (Amei Te Ver). Inclusive, no dia da gravação, Felipe, que ainda trabalhava com Tiago na época comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar vida pessoal e trabalho, por isso a iniciative de chamar uma atriz para fazer o clipe e eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele. Tenho o e-mail do Gabriel Simas me dizendo que Tiago e a Isabelle chegaram juntos no meu nome", respondeu Bruna.