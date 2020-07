Bruna Marquezine desmente suposto affair com Arthur Aguiar

Nesse sábado, 04, a internet foi a loucura quando o colunista Leo Dias revelou alguns relacionamentos passados de Arthur Aguiar e Bruna Marquezine foi acusada de ter ficado com o ator durante as gravações de Em Família, quando ele ainda namorava Giovanna Lancellotti. Nas redes sociais, Bruna desmentiu a notícia.

"Como assim a @BruMarquezine ficou cm o Arthur Aguiar?? Sério que ela teve esse desprazer?? Alguém pode me dizer que é meme? Pq não tô acreditando kkk (syc)", escreveu uma seguidora. A atriz respondeu, ironizando: "Pois é, menina! Como assim? Ou é meme ou é fanfic".

Pouco tempo depois, Leo Dias se pronunciou no Twitter: "Marquezine e Arthur ficaram sim! Bastidores das gravações de EM FAMÍLIA, novela das oito. Por isso a Lancellotti terminou com ele. Eu noticiei na época". Em resposta, Bruna disse: "Ah pronto. Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando "convencer" ninguém pq estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer.