Khloé Kardashian fala sobre os rumores de noivado com Tristan Thompson

Khloé Kardashian estão tão confusa quanto todos nós sobre os recentes rumores de noivado com Tristan Thompson. E na noite de quinta-feira, 2, Khloé foi ao seu Twitter para, aparentemente, comentar o assunto.

"Espere... o quê? Rindo muito", escreveu a musa do reality show Keeping Up With the Kardashians na rede social.

"Eu acabei de ficar online e ainda mais confusa", continuou ela. "Basicamente, meus pensamentos diários sobre 2020. Mas, de verdade... que merd*, as pessoas estão apenas conversando. A quarentena faz com que todos nós fiquemos [emojis de carinhas malucas]".

Já na manhã desta sexta-feira, 3, Khloé voltou ao Twitter e mandou outro recado para seus seguidores.

"Ótima manhã!!!! Comece seu dia com a mentalidade de agradecimento e todo o resto vai se encaixar!! Que vocês sejam abençoados", escreveu.