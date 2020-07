Por que você precisa ver a polêmica série de Zac Efron

Zac Efron nos acostumou com personagens pra lá de sedutores e que exibem o seu belo corpo malhado. Mas já imaginou ver Zac Efron totalmente vulnerável em frente às câmeras? Pois a hora é agora.

O eterno ator de High School Musical chega ao serviço de streaming da Netflix com uma série polêmica, mas, ao mesmo tempo, inspiradora.

Down to Earth with Zac Efron ganhou o nome de Curta Essa com Zac Efron em português; e promete mostrá-lo pelo mundo em busca de formas saudáveis e mais sustentáveis para levar a vida.

Ao lado do especialista em bem-estar Darin Olien, o muso visita vários países e mergulha em diferentes culturas.