Paolla Oliveira ficou triste após repercussão da famosa cena do bumbum

Paolla Oliveira, que não descarta relação com mulheres, falou sobre uma famosa cena de sua carreira. Nessa quinta-feira, 32, em live com o ator Rodrigo Lombardi, Paolla admitiu que ficou triste com repercussão após deixar o bumbum à mostra em novela.

Em 2015, a musa deu vida à prostituta Danny Bond, em Felizes Para Sempre, da Rede Globo, e se tornou um dos assuntos mais comentados da web quando exibiu o corpo em um dos episódios.

"De repente você faz Felizes para Sempre, e eu faço Verdades Secretas, em 2015, e teve um momento em que a gente vira trending topics no Twitter, porque a gente mostrou a bunda", disse Lombardi, arrancando gargalhadas de Paolla.