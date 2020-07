Recomendado para você : Blackpink lança linha de bonecas colecionáveis

As meninas do Blackpink, que acabam de lançar o clipe de How You like That, estão prontas para lacrar em mais uma área da carreira. O Blackpink acaba de lançar bonecas colecionáveis em parceria com a Jazwares.

A Blackpink Collection conta com 12 bonecas (três para cada) e apresentam looks conhecidos pelos Blinks, usados nos clipes de "Kill This Love," "DDU-DU DDU-DU," "WHISTLE," e "BOOMBAYAH."

A coleção Mystery Pop Star (R$ 26) vem em uma embalagem em forma de microfone e possui 12 bonecas ao todo, de estilos diferentes. Já o Mystery Superstar (R$ 53) vem com uma boneca, um item fashion que pode ser combinado entre os membros, uma pulseira de miçangas e uma caixa em forma de coração.