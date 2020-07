Bárbara Evans rebate críticas após fazer preenchimentos na quarentena

Bárbara explicou que sempre fala a verdade e deu detalhes dos procedimentos feitos recentemente.

"Eu faço contorno, que é um preenchimento, mas para dar o desenho da boca. Sempre fiz, nunca escondi isso", mandou a loira, que recriminou quem critica pessoas que fazem procedimentos estéticos na quarentena.

"A minha indignação é que, ao invés de você, que fala mal de todo mundo, que metralha uma menina, que deixa a menina mal por conta que ela escolheu fazer um negócio na cara, tudo bem, no meio de uma pandemia, mas com certeza fez com toda cautela do mundo, de máscara, como tem que ser feito".

"Tem coisas abrindo já, tem lugares que está tudo normal. Então, gente, menos, bem menos. Cada um tem sua noção, está tomando sua devida precaução", finalizou a musa.