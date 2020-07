Recomendado para você : Duda Reis desabafa sobre ofensas de haters: "Bloqueio mesmo"

Duda Reis, que criticou os pais por expor seu noivado com Nego do Borel, fez desabafo aos fãs nessa quinta-feira, 2. Através de vídeos no Stories, Duda revelou algumas ofensas que recebe de haters.

"Não gosto de ler, porque me faz mal. Se alguém vem me ofender no meu perfil, que eu não pedi nenhuma ofensa, eu já bloqueio mesmo. Então, se você está vindo me ofender ou ofender minha vida, vou te bloquear", disse ela.

A atriz ainda disse que ser famosa não justifica os insultos. "Dizem, 'Calma, mas você é figura pública, tem que agentar tudo'. Não mesmo. Ofensa é diferente de crítica construtiva. Se você tiver uma crítica construtiva, com educação, claro que eu recebo".