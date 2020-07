Grazi Massafera recusa convite para 2ª temporada de Verdades Secretas

Grazi Massafera fez um papel inesquecível em Verdades Secretas, da Globo, mas não pretende revivê-lo. Segundo Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Grazi recusou convite para a 2ª temporada do sucesso global.

De acordo com a colunista, a atriz, que segue firme e forte com Caio Castro, tem outros projetos e não deve aparecer em cena na produção de Walcyr Carrasco e Amora Mautner. As gravações começam em janeiro.

Como os fãs bem sabem, a musa interpretou Larissa, uma modelo que passou a se prostituir e se tornou viciada em crack.