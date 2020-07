Ludmilla lança clipe com final inesperado para Cobra Venenosa

Apesar disso, os fãs notaram semelhanças entre a intérprete da rival de Lud no clipe e Anitta. E não é que as duas realmente se parecem?

"Minha inspiração foi falar sobre as mulheres que estão ao seu lado e te fortalecem, te acolhem, te levam pra frente. Além disso, quis mostrar também que mesmo que você tenha algum atrito ou não goste ou não concorde com algo que outra mulher faz ou diz, é possível falar sobre isso e, assim, construir pontes entre nós. No clipe, essa mensagem fica muito evidente", disse ela ao Hugo Gloss.

