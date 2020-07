Ludmilla lança música Cobra Venenosa e afirma: "Não fiz para Anitta"

Ludmilla explicou que não fez a música para Anitta, mas sim para aqueles que "ficam difamando as pessoas".

"Não fiz essa música para Anitta. Essa música eu já fiz há uns três anos. Ela fala sobre o que eu vivo, o que eu vejo, o que acho que a humanidade está precisando para sair dessa grande energia negativa", mandou a cantora, que voltou a falar da rixa com a ex-amiga. "Ela [Anitta] até tem no celular. Quando a gente se falava, ela pediu todas as minhas músicas 150 [BPM, um subgênero do funk]".

"Eu já tinha deixado isso pra lá, já estava com a minha dor parada, mas ela continuou debochando. Por isso, eu tive que falar tudo. Eu não quero mais falar disso, é tudo muito chato".

Ouça Cobra Venenosa acima!