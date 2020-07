Deborah Secco revela que fazia sexo 10 vezes por dia com Hugo Moura

"Na gravidez, a gente transou menos, mas transava. Semanalmente? No início eu tive um pouco de medo, aí passou as doze semanas eu animei um pouco mais. Do final eu dei uma animada master", contou ela.

Porém, após o nascimento de Maria, Deborah não teve tanto interesse em sexo: "O que minha terapeuta diz, 'A criança te dá tanta felicidade, tanta alegria, tanto amor que o sexo passar a ficar tão murcho', sabe? Você não precisa dele para dar um 'up'. Você tem o 'up' o tempo inteiro. A sua libido é alimentada com outro tipo de alegria".

E sobre a vida a dois com a filha, ela revelou: "Eu não perdi o desejo por ele, eu perdi o tempo que eu tinha com ele. Às vezes saindo para trabalhar, eu o vejo no elevador e penso, 'Ai, que delícia'. Mas não posso. Então, vida que segue. Ou ele passa pelado, e vem a Maria, 'Mamãe'", brincou.