Astro dos games é encontrado morto horas após pedir namorada em casamento

"Isso não muda o fato de que eu não pude estar lá para ele. Ele foi incrível. Ele me ensinou a me divertir, experimentar mais e me desafiou a tentar ser mais do que eu era. Ele era maior do que a vida, grande demais para este mundo", escreveu ela. "Ele me fez perceber que eu não sabia nada sobre depressão, nada sobre problemas de saúde mental. Eu tinha uma vaga ideia do que era e, embaraçosamente, pensei que poderia ajudar com besteiras triviais".

Ela continuou: "Precisamos de um melhor apoio para pessoas com necessidades mentais. Lembro-me de Byron me dizendo como ficou traumatizado quando as autoridades o alertaram por estar em risco de suicídio. Qualquer um que o conhecesse sabia o quanto isso o assustou e afetou. As pessoas não podem se se sentir assim em relação ao que deveria mantê-las seguras".

Em vídeo no YouTube postado em janeiro, Byron revelou que perdeu seu irmão em um suicídio quando ele tinha 6 anos de idade. Ele também admitiu que estava batalhando com sua saúde mental, mas estava melhorando enquanto trabalhava em um novo jogo.