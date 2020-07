Mayra Cardi revela que descobriu 16 traições de Arthur Aguiar

Mayra Cardi acaba de fazer mais revelações sobre a separação de Arthur Aguiar. Em entrevista a Leo Dias, do Metrópole, Mayra contou que foi traída 16 vezes por Arthur.

"Que eu descobri foram 16, mas com certeza não descobri de todas. Não foram as traições que me deixaram mais chateadas. Eu não admito as traições, porque não admito mentiras. Se perder a confiança, acabou nossa relação", disse ela.

"Se você quiser me trair, você me avisa que está tudo certo, se você sentir necessidade de buscar mulher na rua, me fala, mas não mente para mim. Ele tinha essa porta aberta. Cada caso é um caso, teria que analisar o contexto. Eu não jogaria um casamento fora por causa de uma traição, porque para mim amizade, cumplicidade, tudo o que eu não tinha, era mais importante. Foi por causa dessas coisas que eu não tive e principalmente por causa das mentiras, que eu me separei. Não foi por causa das traições físicas. Não que eu ache isso certo e esteja defendendo".