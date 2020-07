Recomendado para você : Brie Larson lança canal no YouTube e se abre sobre ansiedade social

Brie Larson fez a alegria de todos os internautas nesta quinta-feira, 2. Brie, uma das estrelas da Marvel, lançou seu canal no YouTube e, em seu vídeo de estreia, falou sobre ansiedade social. Como não amar?

Intitulado "Então, eu tomei uma decisão...", a vencedora do Oscar se une a outras estrelas da rede social, assim como a mãe e a avó, que dão conselhos sobre como iniciar um canal de vídeos.

"Oi, eu sou a Brie Larson... ai, Deus", diz a musa, na mensagem de abertura, antes de começar a rir de forma hilária. "Oi, eu sou Brie Larson. Eu sou uma atriz, você pode me conhecer de Capitã Marvel, ou talvez você me conheça do nada. Talvez você só tenha clicado aleatoriamente, a partir do algoritmo disso. Mas, independente disso, olá! Estou iniciando um canal no YouTube".

Explicando o motivo de ter criado um canal, Larson compartilhou: "O YouTube tem sido um lugar onde eu tenho aprendido muito. Tem sido assim, do tipo ‘como usar minha impressora', ‘como ser uma ativista atenciosa'. Este é o lugar para conversar sobre coisas essenciais e que importam".