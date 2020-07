Conheça Boca a Boca, série brasileira que está dando o que falar

Uma nova série brasileira está deixando todo mundo curioso para a sua estreia e promete dar muito o que falar, especialmente por falar de um tema tão atual. O nome dela? Boca a Boca!

Boca a Boca vai mostrar o dia a dia dos moradores de uma cidadezinha rural do Brasil, que entram em caos com o "vírus do beijo".

"Depois de uma festa, uma garota acorda no dia seguinte com uma ressaca um pouco diferente. Ela estava infectada por um vírus transmitido pela boca. Além dos dramas comuns para a idade, os adolescentes de uma cidade rural vivem com o pânico do vírus e o medo de que seus segredos sejam descobertos", diz a sinopse da produção.