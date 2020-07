Recomendado para você : Ludmilla ironiza boatos de que Manu Gavassi seria compositora de seu novo single

Ludmilla, que revelou que já teve coronavírus, ironizou os boatos de que Manu Gavassi seria a compositora de sua nova música Cobra Venenosa. Através do Twitter, Ludmilla rebateu os rumores de forma sarcástica.

A cantora repostou uma matéria com a falsa notícia e escreveu mensagem bem humorada aos seguidores.

"De acordo com esses mesmos rumores e fontes, Manu também está formando um trisal comigo com a Bru, está grávida de trigêmeos nossos que se chamarão Snake, Poison e Venena. E estávamos esperando pra anunciar isso amanhã, na estreia do clipe", escreveu ela.