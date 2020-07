João Guilherme se pronuncia após acidente: "Valorizando mais a vida"

O filho de Leonardo estava a caminho da fazenda Talismã, de seu pai, quando o automóvel capotou e caiu no Rio Boi, em Goiás. Ele estava acompanhado de um motorista, do irmão Matheus e o primo Leandro.

Leonardo fez questão de explicar o ocorrido no Instagram e dizer que todos estavam bem após acidente.

"Pra felicidade de todos nós, o córrego estava com pouca água, mas eles caíram de uma altura de 10 metros, bateu e virou com as 4 rodas para cima", disse ele, na rede social. "Só o Leandrinho que teve uma luxação no pulso".