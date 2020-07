McFly anuncia novo álbum em 2020 e leva fãs à loucura na web

Além disso, para a alegria dos admiradores, os meninos prometem lançar uma música até o final de julho. Como não amar?

O último single do McFly, Love Is on the Radio, foi lançado há sete anos. Eles, aliás, iniciaram uma turnê mundial para relembrar os velhos hits.

O Brasil estava entre os países, mas os shows foram adiados devido à pandemia do coronavírus. Mal podemos esperar!

No Twitter, os fãs foram à loucura com a notícia. Veja abaixo algumas reações: