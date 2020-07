Recomendado para você : Mariana Rios anuncia que está grávida do primeiro filho

Mariana Rios anunciou que está grávida do primeiro filho com Lucas Kalil. Nessa quarta-feira, 1º, Mariana contou a novidade através de post no Instagram.

"Julho! O mês em que eu agradeço o privilégio de ter nascido e renascer a cada ano! Você sempre chega trazendo vida! Mas dessa vez você trouxe o presente mais lindo do mundo: outro coração batendo dentro de mim!", escreveu a estrela.

No clique, ela está sentada na beira da piscina de biquíni e exibe a barriga de grávida.