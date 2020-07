Khloé Kardashian e Tristan Thompson levantam rumores de noivado

Khloé Kardashian e Tristan Thompson estão se envolvendo romaticamente? Após rumores de que Khloé e Tristan estariam noivos, o E! News esclarece o que está realmente rolando entre eles.

Dias após a celebração do aniversário de Khloé, boatos de que Koko iria subir ao altar com o ex começaram a surgir. Além disso, a estrela de KUWTK também apareceu usando um anel de diamante suspeito, durante a celebração com a família e amigos.

A fonte do E! News diz que as coisas estão "indo muito bem" entre os dois, mas eles não estão noivos.

"Khloé parece muito feliz com a forma como as coisas estão agora. Ele parece comprometido e fez mudanças. Obviamente, Khloé está hesitante e indo devagar. O tempo que passaram juntos na quarentena tem sido muito especial e significativo".

"Khloé sabe que quando Tristan voltar a jogar basquete e viajar, tudo mudará. Ela não está se adiantando e está gostando de tê-lo por perto agora, e de todo o tempo em família que passaram juntos com True", continuou a fonte.