Mel Lisboa é criticada após expor conversa com professora da filha

Mel Lisboa se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 2. Mel foi criticada após expor conversa com a professora de sua filha, Clarice.

Em post no Instagram, a estrela exibiu a troca de mensagens e usou uma imagem com fundo preto com a frase, "É exaustivo". No conteúdo, a atriz reclamou com a profissional após ela se referir no grupo de WhatsApp apenas às mães. "Por que só mamães, papais também não podem ajudar?", escreveu ela.

"Claro que podem! É que neste grupo, na maioria das vezes, quem fala comigo são as mamães, por isso escrevi assim nas últimas vezes", disse a professora.

Em seguida, a atriz de Coisa Mais Linda rebateu a resposta dizendo que seu marido também estava no grupo. "Seria interessante que você não se restringisse a se comunicar apenas com as mães, como se essas tarefas fossem uma obrigação apenas nossa", revelou. "Acho que nós como mulheres deveríamos não continuar reproduzindo machismos que tanto afetam a sociedade como um todo. Só isso".