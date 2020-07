Recomendado para você : Carro de João Guilherme e Matheus, filhos de Leonardo, capota e cai em rio

João Guilherme, que se pronunciou sobre rumores de gravidez de Jade Picon, deixou os fãs preocupados. Na noite dessa quarta-feira, 1º, João Guilherme, seu irmão Matheus e seu primo Leandro sofreram acidente de carro, em estrada.

Os meninos estavam a caminho da fazenda Talismã, do cantor Leonardo, com um motorista, quando o carro capotou e caiu no Rio do Boi, em Goiás.

Através de vídeo no Instagram, Leonardo explicou sobre o ocorrido e tranquilizou os fãs. "Estavam o Matheus, o Leandrinho, filho do Leandro, o João Guilherme meu filho, e o motorista. Eles estavam vindo pra fazenda ontem à noite e como tem 50 quilômetros de estrada de barro, a estrada estava muito boa, mas as pontes são aquelas feitas de madeira bem sem vergonha, feitas a cem anos atrás".